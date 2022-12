Today.it

"Non mi servono più questi diplomi, questo non è un Paese per l'educazione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare non accetterò questo sistema": lo ha detto un professore dell'Università di ..."Da quando ci sono i Talebani , non mi servono più questi diplomi, questo non è un Paese per l'educazione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare non accetterò questo sistema ". A parlare è ... Prof strappa i diplomi in diretta tv: "Se mia madre o mia sorella non possono studiare questi non servono" Il ritorno al passato, in Afghanistan, era parso evidente fin dal ritorno dei talebani e del loro regime. Perché mentre l’attenzione mediatica verso il Medio Oriente si è concentrata sulle gravissime ..."Non mi servono più questi diplomi, questo non è un Paese per l'educazione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare non accetterò questo sistema" ...