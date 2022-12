Premier | Manchester City vince 3 - 1 a Leeds | doppietta di Haaland

La Gazzetta dello Sport

Nato a Leeds 22 anni fa, dove il padre giocava, Erling Haaland non si fa commuovere e segna una doppietta alla squadra locale nella vittoria per 3 - 1 delCity in un incontro diLeague, il primo per i Citizens dopo i Mondiali. Gli uomini di Pep Guardiola si portano a - 5 punti dall'Arsenal capolista, riprendendo la marcia dopo la ...Anzi, il 22 dicembre, in Carabao Cup (si giocavaCity - Liverpool), ha aperto le danze ... il norvegese ha impiegato appena 14 partite per siglare 20 gol inLeague . Un rendimento ... Premier League, Haaland show: Leeds-Manchester City 1-3 Premier League 2022/2023, Pep Guardiola nel post-partita di Leeds-Manchester City 1-3: "Siamo stati pazienti, servita grande gara" ...Ecco tutti i risultati della diciassettesima giornata di Premier League 2022/23 e la classifica. L'Arsenal riparte al meglio, il Newcastle non si ferma.