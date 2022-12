Premier League | giornata 17 | Arsenal ok in rimonta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo la sosta per il Mondiale, riparte lacon il Boxing Day: l’riprende da dove aveva lasciato, il Manchester City continua ad inseguire. Non si ferma lo straordinario Newcastle, vittorie anche per Manchester United, Liverpool e Chelsea. Fermato il Tottenham. Di seguito l’analisi della17 di17:-West Ham 3-1, Leeds-Man. City 1-3, Leicester-Newcastle 0-3 Sette successi in sette partite casalinghe per l’: vittima dei Gunners stavolta è il West Ham che era passato in vantaggio col rigore di Benrahma per poi essereto dalle reti di Saka, Martinelli e Nketiah che si ben comportato come ...

... dove il padre giocava, Erling Haaland non si fa commuovere e segna una doppietta alla squadra locale nella vittoria per 3 - 1 del Manchester City in un incontro di, il primo per i ...LA NOTTE DEI RECORD - Erling, l'uomo dall'apparenza glaciale, sta frullando avversari e record: il norvegese ha impiegato appena 14 partite per siglare 20 gol in. Un rendimento record,... Haaland show, batte anche il padre. E il City passa a Leeds Erling Haaland ha impiegato 14 partite per segnare 20 gol in Premier League, è il più veloce della storia: un rendimento da record ...PREMIER LEAGUE – Scenetta molto particolare al minuto 82 del confronto tra Leeds e Manchester City. Pep Guardiola calcia una bottiglietta per sfogare la frustra ...