Politica un passaggio transitorio Meloni | Tornerò a fare la giornalista

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Considero molto positivamente gli stimoli lanciati dal Presidente dell'ordine sull'affrontare i problemi dei giornalisti: considero sempre che un giornoalla mia professione, che è quella giornalistica. Laè unper tutti. Credo che i giornalisti debbanoil loro lavoro con responsabilità, ma in condizioni di libertà, di stabilità, con salari adeguati a questa responsabilità. Sarò contenta di incontrare il presidente dell'Ordine per arrivare a una iniziativa del governo su queste materie. Sono disponibile". Lo afferma la premier Giorgiaaprendo la sua prima conferenza stampa di fine anno. E ancora: "Mi fido dei miei alleati al governo. Al di là di dibattiti naturali all'interno di una maggioranza in cui ci sono più partiti, c'è una ...