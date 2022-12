Pistocchi | “Osimhen deve migliorare ancora molto Spalletti pronto a una sorpresa per Inter-Napoli”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Maurizioha parlato di, sfida del 4 gennaio 2023 e di Victornel giorno del suo compleanno. Il giornalista ai microfoni di Radio Goal ha detto: “nella gestione della palla,essere più lucido nelle scelte di gioco. Lui è utilissimo nell’attacco alla profondità, dove è maestro. Peròsaper gestire di più la palla,essere più utile alla squadra“.su Raspadori mezz’ala ha detto: “Se lo ha fatto Griezmann lo può fare sicuramente pure Raspadori. Lui sa fare già tanti ruoli, ma per giocare in quel ruolo devi fare le scelte giuste vista la zona del campo. Io ho visto molte amichevoli del ...

