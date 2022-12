Peschiera «Zeloforamagno al buio Nonostante i lampioni rinnovati | completa assenza di illuminazione pubblica | qual è la motivazione?»

Leggi su 7giorni.info

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un lettore di 7giorni, scrive alla Redazione per sollevare il problema dell'inefficienza dellanella frazione di Zeloforamagno: via Gramsci, via Liberazione dal civico 23 al civico 31, via Allende, parte di via Carducci, sonomente senza