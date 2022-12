Perugia-Cisterna oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tutto pronto per Sir Safety Susa-Top, partita valevole per i quarti di finale della Del MonteSuperlega 2022/di. Gli uomini di Andrea Anastasi, reduci dal trionfo al Mondiale per Club, sono ancora imbattuti e vogliono conquistare il terzo trofeo stagionale. Per farlo, i Block Devils dovranno prima superare davanti al proprio pubblico la formazione di Fabio Soli, che ha chiuso il girone di andata all’ottavo posto dopo un grande avvio di stagione. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 29 dicembre al Pala Barton di. Di seguito, le informazioni per seguire in ...