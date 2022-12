Perché voglio ringraziarlo Conte umiliato | Meloni manda in tilt i grillini

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nella conferenza stampa fiume di fine anno della premier Giorgiac'è tempo e modo per una stoccata che non è passata inosservata. "Sono stata forse l'unica ad avere il coraggio di scrivere nero su bianco su un programma di governo che bisognava aumentare l'investimento in questo senso", ha detto il capo del governo rispondendo a una dosulle spese militari. Il capo del Movimento 5 stelle Giuseppesi oppone all'aumento delle spese per gli armamenti: "Ora chiaramente l'Italia sta facendo la sua parte. Ioringraziare il coraggioso impulso di Giuseppe, il cui governo aumentò di 3 miliardi di euro le spese militari, credo sia importante lavorare trasversalmente da questo punto di vista. L'Italia andrà avanti, deve andare avanti", afferma con un certo sarcasmo ...