Perché è sempre mezzogiorno oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 dicembre 2022), 29 dicembre 2022, Ènon va insu Rai 1? Il programma di Antonella Clerici deldi Rai 1 non andrà in, salvo cambi di programma, per lasciare spazio alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dall’Aula del Palazzo dei gruppi della Camera dei Deputati organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. Dopo la cancellazione de La prova del cuoco a seguito di un calo di ascolti (o “evidente emorragia”, come ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta), il 16 luglio 2020 è stato presentato il nuovo programma intitolato È, che è attualmente in ...