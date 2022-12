Perché È sempre mezzogiorno oggi | 29 dicembre 2022 | non è in onda?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Èanche durante le feste sta tenendo compagnia al pubblico di Raiuno con le sue ricette ed i suoi giochi. Però, giovedì 29, chi si è sintonizzato su Raiuno per vedere Antonella Clerici ed il suo gruppo affiatato di cuochi al lavoro sarà rimasto deluso,il programma non va in. Ma come mai Ènon va in? Basta vedere cosa viene trasmesso al suo posto per farsi un’idea: la prima rete Rai, infatti, ha lasciato spazio alla consueta conferenza stampa di fine anno del Governo, presieduta dalla premier Giorgia Meloni. Un appuntamento seguito dal Tg1 e previsto intorno alle 11:25, fino alle 13:30. Per questo motivo Raiuno ha preferito ...