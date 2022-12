Pelé scomparso all’età di 82 anni | il Milan si unisce al dolore della famiglia

Avvenire

Edson Arantes do Nascimento, noto al mondo come, èall'età di 82 anni. In Brasile era chiamato ala Perla Nera e il Re del calcio, O' Rey. Nato in un piccolo centro nello stato del Minas Gerais, in Brasile, il 23 ottobre 1940, Edson ...Il mondo del Calcio piange una delle sue più importanti leggende: addio a Pelè , simbolo della Nazionale brasiliana con cui ha vinto per 3 volte la Coppa del Mondo. L'ex calciatore èall'età di 82 anni dopo aver combattuto contro alcuni gravi problemi di salute. La famiglia non l'ha mai abbandonato ed è stata al suo fianco sino a queste ultime ore. Su Instagram arriva il ... È morto Pelé, la leggenda del calcio mondiale