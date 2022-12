Pelè | l’addio a “O Rei” del calcio | mito di tutti | leggenda di sempre Il ricordo di politici e calciatori

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È stato indiscutibilmente O Rei, come lo soprannominarono incantati ed entusiasmati i suoi connazionali brasiliani. Un monarca assoluto e illuminato, che in una vita da record ha regalato un talento dalle ascendenze stellari. Unico calciatore a vincere tre mondiali, il primo a 17 anni. Autore dei gol più incredibili. Un nome e una carriera, quelli che gli appartengono, iscritti nella gloria del pallone che tra i suoi piedi diventava una sfera magica capace di stregare gli avversari e di sfidare le leggi della geometria e i calcoli delle probabilità. Nella commozione e la gratitudine del mondo «Per quelli della mia generazione era “il”. Ladel pallone, ilche dal Brasile ha ispirato intere generazioni», scrive su Facebook il presidente della regione Lombardia, ...

Il Sole 24 ORE

Commenta per primonon ce'ha fatta, in seguito ad una malattia è morto all'età di 82 anni. Il mondo del calcio si stringe nel ricordo di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e lo fa anche il Napoli così:...Pelé è'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970). La Fifa gli riconosce il record di reti in carriera, 1.281 in 1.363 partite; in gare ufficiali ha segnato 757 reti ... Addio a Pelé, mito intramontabile del calcio brasiliano e mondiale