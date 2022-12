Pelé | il ricordo della Juventus

WIRED Italia

Perch uno, Pel è "O Rei", il re del popolo del fútbol bailado, l'altro El Diego è la Mano de Dios in eternodella mano divina che insaccò in rete contro gli odiati inglesi usurpatori delle ...Condoglianze anche da Cristiano Ronaldo : "Un semplice 'arrivederci' all'eterno Renon sarà ... Non sarà mai dimenticato e il suovivrà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio". ... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti