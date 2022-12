Pelé | il ricordo del Brasile | «Settimana di lutto nazionale»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il presidente della federazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues annuncia unadiper la morte diDi seguito il comunicato della federazione brasiliana sulla morte di. REI??? pic.twitter.com/epP8zZHRYr— CBF Futebol (@CBF Futebol) December 29, 2022 Il più grande idolo del calcio mondiale è morto questo giovedì (29), a San Paolo. Edson Arantes do Nascimento,, 82 anni, è morto all’ospedale Albert Einstein. Al re del calcio è stato diagnosticato nel 2021 un cancro al colon e la sua morte è stata confermata questo pomeriggio a causa del problema, con insufficienza multiorgano. La morte dell’idolo è la notizia più triste riportata dalla CBF dalla sua fondazione 108 anni fa. A causa della morte di, il presidente ...

WIRED Italia

Le parole di Cristiano Ronaldo indi: "La sua memoria resterà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace" Anche Cristiano Ronaldo, sui propri profili social, ricorda, scomparso oggi dopo una lunga ...Appresa la notizia della scomparsa di, il presidente della Figc , Gabriele Gravina , esprime il suo sentitodi ' O Rei ': " Un dolore enorme, oggi lo sport piange un grandissimo, perchéera il calcio, anche grazie a lui,... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti