Pelé | il ricordo del Brasile | «Settimana di lutto nazionale» – ?

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il presidente della federazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues annuncia unadiper la morte diDi seguito il comunicato della federazione brasiliana sulla morte di. REI??? pic.twitter.com/epP8zZHRYr— CBF Futebol (@CBF Futebol) December 29, 2022 IL MESSAGGIO – Il più grande idolo del calcio mondiale è morto questo giovedì (29), a San Paolo. Edson Arantes do Nascimento,, 82 anni, è morto all’ospedale Albert Einstein. Al re del calcio è stato diagnosticato nel 2021 un cancro al colon e la sua morte è stata confermata questo pomeriggio a causa del problema, con insufficienza multiorgano. La morte dell’idolo è la notizia più triste riportata dalla CBF dalla sua fondazione 108 anni fa. A causa della morte di, il presidente ...

Non ci sono testimonianze video di quella partita, ma si racconta che nel finalerealizzò anche due salvataggi preziosi che permisero al Santos di raggiungere la finale del torneo, che poi ...Pelè, ildi Burgnich. Per Burgnich però era proprio lui "Il più grande di tutti". "Era completo: destro, sinistro, testa. Faceva gol in qualsiasi modo. E poi aveva uno scatto bruciante e un ... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti