Pelé | il re del ' futebol bailado' | tre Mondiali | oltre mille gol | l' arte dell' impossibile

Pelè è morto. La leggendacalcio è deceduta in ospedale a 82 anni. La notizia è stata battuta dall'agenzia AP e ha fatto immediatamente il giromondo. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico era peggiorato, come spiegato dalla figlia Kely Cristina in un post che accompagnava una sua foto dal letto d'ospedale insieme al padre. Da ...Perciò in fin dei conti posso considerarmi fortunato: non ho visto il1958 perché non ero ancora nato. Tuttavia allora era un acrobata, uno di quelli che camminavano sulle mani: uno ... Addio a Pelé, mito intramontabile del calcio brasiliano e mondiale