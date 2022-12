Pelé | il figlio all' ospedale | «Papà la mia forza è tua» Il post commuove il mondo

TUTTO mercato WEB

Commenta per primoè ancora ricoverato in Brasile ma le sue condizioni non stanno peggiorando . SuoEdinho ha lasciato l'ospedale per tornare ad allenare la formazione U19 del Londrina Esporte Clube.IlEdinho , ex portiere, ha deciso di posticipare il suo ritorno al Londrina, club nel quale occupa i ruolo di allenatore. Edinho ha chiesto al club l'autorizzazione di rimanere a San Paolo a ... Pelé, il figlio Edinho ha lasciato l'ospedale dove è ricoverato il padre per tornare ad allenare