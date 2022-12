Pelé e quel messaggio per Maradona | “Giocheremo insieme in Paradiso”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Un giorno, spero che potremo giocarein”. Così, morto oggi all’età di 82 anni, aveva commentato su Twitter la scomparsa di Diego Armando di, poco più di due anni fa. “Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è ancora molto da dire, ma per ora, che Dio dia forza alla famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a pallonein”, aveva scritto il 25 novembre 2020. Oggi è inevitabile pensare ai due numeri 10, idoli di intere generazioni di amanti del calcio e, inevitabilmente, accostati e paragonati. Più forte? Meglio? Domande a cui è impossibile rispondere. “Ho avuto la fortuna di veder giocare, è stato il più ...

Il Sole 24 ORE

Per consolare il padre più affrranto di lui, il piccolo Pelègiorno fece la promessa solenne: "Un giorno papà, la vincerò io la Coppa del Mondo".giorno non era affatto lontano, otto anni ...I verdoro vinsero 4 - 1 elasciò il segno in particolare con il gol dell'1 - 0, realizzato con ...Brasile era stellare soprattutto grazie a lui'. 'Anche fuori dal campo ricordo una persona ... Addio a Pelé, mito intramontabile del calcio brasiliano e mondiale