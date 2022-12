Pelé è morto | lo ricordiamo con tre momenti inediti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Gol, trofei, record ma non solo: l'idolo del calcio mondiale scomparso all'età di 82 anni ci lascia anche un patrimonio di storie e racconti che nessuno ha mai visto ma che alimenteranno il suo mito per l'eternità

Corriere della Sera

AGI - Aveva 82 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Era ricoverato e negli ultimi giorni i medici avevano rivelato che il campione non rispondeva più alle cure., detto anche O Rei, ha vinto tre coppe del mondo, unico calciatore della storia.Commenta per primo E'. Il campione brasiliano aveva 82 anni ed era da oltre tre settimane ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove le sue condizioni peggioravano di settimana in settimana. Pelé è morto