Pelé è morto a 82 anni | rese grande il Brasile | fu anche la prima vera icona del marketing

(Di giovedì 29 dicembre 2022), a 82. La notizia, scrive L’Equipe, è stata confermata all’agenzia AP dal suo agente Joe Fraga. Un calciatore straordinario, fortissimo, all’avanguardia, tecnicamente sontuoso maforte fisicamente. Sapeva fare tutto in modo sublime. Scrive L’Equipe: Il tre volte campione del mondo (1958, 1962 e 1970) ha sempre fatto in modo che scrivessimo la sua leggenda, e chiunque abbia rivisto le immagini ha capito subito che non si trattava solo di una questione statistica. Quindi non importa se abbia segnato 800, 1.000 o 1.200 gol a seconda che contiamo le amichevoli, le partite giovanili ogli allenamenti,ha segnato soprattutto la storia del calcio. Edson Arentes do Nascimento è nato a Tres Coraçoes, una piccola città situata tra Belo Horizonte, San Paolo e ...

Corriere della Sera

Statistiche Fifa alla mano, Edson Arantes do Nascimento , semplicementeil 29 dicembre a 82 anni , ha realizzato 1.281 gol in carriera in 1.363 partite, mentre le reti in gare ufficiali sono 757 in 816 incontri con una media pari a 0,93 gol a partita. Dunque ...Pelè è. La leggenda del calcio è deceduta in ospedale a 82 anni. La notizia è stata battuta dall'agenzia AP e ha fatto immediatamente il giro del mondo. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico era ... Pelé è morto, il re del calcio aveva 82 anni