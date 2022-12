Pelé e la rovesciata in Fuga per la vittoria | dove vedere il film? Trama e cast | leggendaria partita tra alleati e nazisti

(Di giovedì 29 dicembre 2022)per laè uno dei più celebrisportivi della storia, tanto che il Rolling Stone lo ha inserito al 21mo posto della classifica di tutti i tempi per questa categoria. Diretto da John Huston e uscito nelle sale nel 1981, è liberamente ispirato alla “della Morte”, disputata da Kiev il 9 agosto tra una squadra di calciatori di Dynamo e Lokomotiv e una formazione composta da ufficiali dell’aviazione tedesca Luftwaffe. La pellicola ebbe un enorme successo ed è presto diventata un vero e proprio cult per tutti gli appassionati. La triste scomparsa di, tra gli attori più celebri diper la, ha indubbiamente riportato ilin auge. Ilè ambientato nel 1942 durante la Seconda Guerra Mondiale, ...

La Stampa

- - > Addio alla leggenda del calcio- Reuters . E ora che Pel non c'è più, portato via da un tumore più feroce dei tanti mediani ...non lo raccontano come il gesto plastico dellanel ...è l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970). La ... in. Fu anche impegnato in politica, chiamato al ministero dello Sport dall'allora ... Pelé, la rovesciata che fece la storia del cinema