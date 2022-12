Pelé | De Sisti ‘rigioca’ Brasile-Italia ’70 | “Lui il più grande”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi è un giorno molto triste per il calcio. Pelè è stato il piùgiocatore mai eto, il più completo. Aveva tutto: destro, sinistro, colpo di testa. Aveva una tecnica in velocità straordinaria, non gli mancava nulla”. Il centrocampista dell’ai mondiali del 1970 Giancarlo Dericorda così all’Adnkronos,, scomparso oggi a San Paolo all’età di 82 anni. Deera in campo il 21 giugno 1970 quando l’del ct Valcareggi sfidò ilnella finale dei Mondiali in Messico. I verdoro vinsero 4-1 elasciò il segno in particolare con il gol dell’1-0, realizzato con uno straordinario colpo di testa. “In quella finale fu strepitoso, non solo per lo splendido gol di testa che fece, fu ...