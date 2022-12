Pelé ci ha lasciato | O Rei è morto a 82 anni L’icona del calcio è spirato a San Paolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il mondo delè in grandissimo lutto:ci ha salutato. Uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, icona indissolubile di questo sport e mito assoluto nell’immaginario colletivo, si è spento all’età di 82a San. A darne la triste notizia è stata la figlia. Èdopo aver versato in gravi condizioni per diversi giorni e dopo essere stato ricoverato in ospedale più volte nel corso degli ultimi due. Stiamo parlando dell’unico calciatore capace di vincere tre Mondiali (1958, 1962, 1970), trascinando il suo Brasile verso la conquista della Coppa Rimet nella mitica finale del Mondiale 1970 contro l’Italia. Con la Seleçao ha realizzato 77 gol in 92 partite (migliore marcatore della storia per la sua Nazionale). Fantasista, attaccante, genio assoluto del ...