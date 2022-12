Pelé al cinema | se la rovesciata in Fuga per la Vittoria è pura ribellione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 dicembre 2022) O Rei non c'è più. Ma se ogni leggenda è immortale, l'eredità diè più viva che mai. E lo testimonia la suanel cultper la. Unaspettacolare, sovversiva e rivoluzionaria. Capace di annichilire il male più assoluto. Calciatore del Secolo per la FIFA, Pallone d'Oro del Secolo, 1281 reti su 1363 partite giocate (provateci voi a battere il record), Tesoro Nazionale per il Brasile e ben tre Coppe del Mondo vinte. Svezia 1958, Cile 1962, Messico 1970. Edson Arantes do Nascimento, o più semplicemente, non ha solo scritto un almanacco calcistico, ma è divenuto una delle più grandi icone sportive e popolari, rappresentando la fantasia al servizio del coraggio. Il coraggio di superare una dimensione complicata (nacque tra le favelas di San Paolo) e ...