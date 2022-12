Papa Ratzinger | età | malattia oggi | problemi di salute | dove vive | quando ha abdicato | quanto è durato il pontificato

(Di giovedì 29 dicembre 2022)non è in buone condizioni di. La situazione del precedente Pontefice sembrerebbe essere piuttosto grave, tanto cheFrancesco è arrivato a chiedere pubblicamente di pregare per lui, la cui ultima apparizione pubblica risale al primo dicembre scorso. Cosa è successo? E come sta l’uomo? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli...

Cosa succederà quando morirà? Il dato è che la procedura da adottare non avrà precedenti o riferimenti normativi. Perché? Perché non era mai successo che un Papa arrivasse alle dimissioni... Il Papa emerito ha già indicato nel 2020 il luogo dove vuole essere sepolto. Un pontefice defunto con il Conclave che ha scelto il suo successore che si è già tenuto, cosa succederà quando morirà Ratzinger: una situazione inedita...