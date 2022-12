Papa Benedetto XVI in condizioni gravi | ma stabili | la Chiesa romana riunita in preghiera

Virgilio Notizie

IlemeritoXVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. "La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri", dicono all'ANSA fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae. ...IlemeritoXVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. "La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri", dicono all'ANSA fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae. ... Papa Benedetto XVI e le condizioni di salute secondo il Vaticano: come sta Joseph Ratzinger Il Papa emerito Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. "La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri", hanno riferito all'ANSA fonti in contatto con l'ex monastero Mater ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...