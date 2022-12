(Di giovedì 29 dicembre 2022) Di mamma non ce n’è una sola. Lo sa bene, mamma diFrancesco, primogenito nato lo scorso 7 ottobre 2021. Nelle ultime ore l’influencer e modella 35enne ha spiegato su Instagram che il piccolonon riesce a staccarsi dalla sua mamma, perché, a suo dire, ha sviluppato un’ansia dell’abbandono, cheha definito come «».ha dettosi trova in vacanza sulla neve in montagna, insieme al, al marito imprenditore Riccardo Serpellini e ai due immancabili cagnolini Nadine e Gnomo. Non tutto è andato come previsto, però, perché mammasi è beccata un’influenza che l’ha costretta a stare dentro casa: «Mi sono ...

ilgazzettino.it

Di mamma non ce n'è una sola. Lo sa bene, mamma di Enea Francesco , primogenito nato lo scorso 7 ottobre 2021. Nelle ultime ore l' influencer e modella 35enne ha spiegato su Instagram che il piccolo Enea non riesce a staccarsi ...: gli esordi nel mondo della moda La carriera e la vita privata Quanto guadagnasu Instagram, occhi di ghiaccio e fisico mozzafiato, è, senz'altro, una delle ... Paola Turani, preoccupata per il figlio Enea: «Siamo in una fase di mammite acuta». Cosa è successo Anche Paola Turani è in pieno mood giapponese. La influencer bergamasca è stata ospite della serata Hallo Kitty organizzata da Save My Bag, marchio orobico, durante la Settimana della Moda milanese.Di mamma non ce n’è una sola. Lo sa bene Paola Turani, mamma di Enea Francesco, primogenito nato lo scorso 7 ottobre 2021. Nelle ultime ore l'influencer e ...