Pallanuoto | Di Fulvio eletto miglior giocatore del mondo nel 2022

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il pallanuotista pescarese e figlio d’arte Francesco Didomina sempre di più le acque. Il 29enne nazionale e attaccante della Pro Recco è statodelnel, in un sondaggio effettuato fra più di 50 allenatori, fra i capitani delle squadre e giornalisti specializzati, oltre a 8 mila voti degli sportivi nell’ambito della speciale Total Waterpolo Player Award che, nato nel 2017, è diventato il riconoscimento più prestigioso e ambito che un singolo atleta dipossa ricevere. SportFace.

OA Sport

Vlachos Italia: Del Lungo, Di4, Alesiani, Ferrero, Fondelli 2, Cannella, Renzuto Iodice 1, Echenique 1, Marziali 2, Mladossich, Iocchi Gratta, Condemi 1, Nicosia, Patchaliev, Cassia. All. ...Al femminile invece il premio è andato alla statunitense campionessa iridata Maddie Musselman . Foto: Lapresse Pallanuoto, Italia sconfitta dalla Grecia in amichevole. Di Fulvio firma ... Il pallanuotista pescarese e figlio d’arte Francesco Di Fulvio domina sempre di più le acque ... è diventato il riconoscimento più prestigioso e ambito che un singolo atleta di pallanuoto possa ...Il pallanuotista pescarese e figlio d'arte Francesco Di Fulvio sempre più super star: il 29enne nazionale e attaccante della Pro Recco è stato eletto miglior giocatore del mondo nel 2022, in un sondag ...