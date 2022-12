Pallamano | Italia sconfitta dalla Croazia in amichevole

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’ci prova, ma non riesce a battere laa Pola. Gli azzurri dellahanno dovuto alzare bandiera bianca con il risultato di 40-26 nella prima delle due amichevoli che concluderanno ufficialmente la stagione 2022. Gli uomini di Riccardo Trillini hanno subito sofferto l’attacco dei padroni di casa, nettamente in vantaggio sin dal via. Uno scarto di sei punti è rimasto intatto per gran parte del primo tempo, un segmento che si è concluso con il risultato di 23-14 a sfavore dell’. La situazione non è cambiata nel secondo tempo. La ripresa ha confermato quanto visto nelle battute iniziali, i beniamini di casa hanno concluso con 40 reti realizzate. Il forcing è proseguito fino al fischio finale di una partita importante in vista dei prossimi impegni internazionali della nostra nazionale. La marcia ...

