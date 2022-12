Osservatorio Comunicazioni | Agcom | Tim leader di mercato Gedi principale gruppo editoriale

Giornalettismo

L'Autorità per le Garanzie nelle(AGCOM) ha pubblicato i dati dell'relativi ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando una diminuzione delle linee in rame e un corrispondente incremento delle connessioni a ...Queste le principali evidenze che emergono dall'sullerelativo ai primi nove mesi dell'anno pubblicato dall'Autorita` per le Garanzie nelle. TELEFONIA " A ... L'osservatorio sulle comunicazioni di Agcom | Giornalettismo In base ai dati dell'osservatorio sulle comunicazioni sono aumentate le linee a banda larga e la velocità in download nel terzo trimestre 2022.(Teleborsa) - Con riferimento alle linee complessive, Tim e` il leader di mercato con il 28,5%. Riguardo agli ascolti medi giornalieri dei principali gruppi editoriali televisivi nel giorno medio, la.