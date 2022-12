Oriana | scoppia una lite furiosa con Antonella | urla e offese | la regia si preoccupa

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Lunedì scorsoFiordelisi ha vinto il televoto come preferita del pubblico (anche se sul web in molti accusano i fan della ragazza di aver usato i bot) ed ha mandato in nominationMarzoli. La spagnola durante la notte ha rivelato che se la Fiordelisi fosse davvero uscita dal reality le sarebbe dispiaciuto alla fine e che al posto suo non avrebbe mandato in nomination una ragazza con cui aveva vissuto l’esperienza dello scherzo organizzato dal GF. Alle due infatti era stato fatto credere che il televoto era per l’eliminazione e che una di loro sarebbe uscita dal gioco. Oggiha riportato – a modo suo – il discorso dia Sarah: “Ha detto che per l’emozione e il momento forte vissuto insieme lei non mi avrebbe nominata. Sì, per come abbiamo pianto e per come ci siamo emozionate in studio. E ...