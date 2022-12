(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - E' seguito costantemente daiil Papa Emerito Benedetto XVI, le cui condizioni di salute, che si erano aggravate nei giorni precedenti il Natale, quando ha iniziato ad accusare problemi respiratori, sono molto gravi, ma stabili e al momento sotto controllo. Nell'ex Monastero Mater Ecclesiae, all'interno delle mura vaticane, Josephda monsignor Georg Gaenswein e dalle suore laiche, le quattro memores domini di Comunione e Liberazione, ormai dal 2 maggio 2013. Nulla di ufficiale trapela in queste ore. Lo stesso Gaeswein, suo segretario particolare, ha sempre sottolineato che il Papa Emerito, 95enne, è lucido anche se - disse ormai anni fa - "è come una candela che si consuma lentamente". Gaeswein, informato tempestivamente del peggioramento della salute di Benedetto XVI, è rientrato in gran fretta in ...

In queste ore di apprensione e di attesa, aumentano le ipotesi su quello che accadrà dopo. Nell'eventualità della sua morte l'unica certezza è che sarà Papa Francesco a decidere come si svolgeranno ... Sostienilo, dagli forza e mostrati a lui nelle ore buie come una luce che dona speranza. Fagli sentire la vicinanza di tante persone, che ora intercedono per lui nella preghiera". "Dio Onnipotente ... Ore d'ansia per Ratzinger. Assistito dai medici, rimane grave Le condizioni di salute del Papa Emerito si sono aggravate nei giorni precedenti il Natale. A preoccupare sarebbero alcuni problemi respiratori, al momento stabili e sotto controllo ...