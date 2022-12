Operazione “Piatto sicuro” | al lavoro la capitaneria di Porto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati 1000 i chili di pesce sequestrati e 20mila euro il valore delle sanzioni elevate nell’ambito di appositi controlli disposti dalladidi Salerno, che in queste ore, così come alla vigilia di Natale è impegnata a garantire la sicurezza alimentare sulle tavole dei salernitani. Per il comandante Attilio Maria Daconto sono anche ore di bilancio per la conclusione di un anno che non ha esitato a definire intenso perché segnato dalla ripresa di tutte le attività dopo il periodo di lockdown. Dai controlli sui traffici neldi Salerno alla tutela dei patrimoni mondiali custoditi tra le sue costiere che ospitano anche due aree marine protette, la guardia costiera ha lavorato da una parte all’altra della costa salernitana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.