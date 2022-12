Operaio irpino morto in Umbria | si indaga su rispetto norme del lavoro

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi concentrano suldella normativa in tema di incidenti sulle indagini avviate dopo la morte in seguito alla caduta in uno scavo, ieri, di undi 36 anni originario della provincia di Avellino dipendente di una ditta impegnata nei lavori di scavo-manutenzione di un metanodotto in località Podere Caiano, nel comune di Orvieto. Lo ha reso noto la Procura di Terni annunciando l’iscrizione nel registro degliti “quale atto dovuto” in vista degli accertamenti medico-legali di datori die preposti di cantiere. L’obiettivo – si legge in una nota del procuratore Alberto Liguori – è di “perimetrare eventuali responsabilità penali tra società appaltatrice dei lavori e società subappaltatrici”. In particolare sull’eventuale mancato ...

Irpinia TV

Sarebbe caduto in uno scavo profondo circa cinque metri durante i lavori di posizionamento di un metanodotto l'di 36 anni morto a Castel Viscardo, in provincia di Terni. E' quanto emerge da ...Inutili i soccorsi prestati all'. L'uomo è stato trovato con la faccia riversa nello scavo per la posa delle tubazioni ma non è ancora chiara la dinamica che ne ha provocato la morte. ... Terni, incidente nel cantiere del metanodotto: muore operaio irpino Un operaio di 36 anni irpino, dipendente della Ispea, una ditta che lavora in subappalto per la Snam, ha perso la vita ieri pomeriggio mentre era impegnato in un cantiere per il posizionamento del met ...Un operaio di 36 anni originario della Campania è morto mentre era intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto nel comune di Castel Viscardo. Lo si apprende dai vigili del fuoco… Leggi ...