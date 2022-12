ilmattino.it

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Monte San Giovanni, ferito undi 38 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. È stata allertata anche una eliambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell'uomo, ......condanna per l'azione violenta e il comportamento illecito e oltraggioso da parte di un... Il capoluogosi contraddistingue per le sue 125.119 denunce, 4.217 ogni 100mila abitanti, di ... Operaio campano di 36 anni muore durante i lavori del metanodotto in Umbria Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Cronaca Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Orvieto sta intervenendo a Viceno, nel comune di Castel Viscardo, a seguito di un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 36 anni… Leg ...