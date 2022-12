Ong | la mossa per aggirare il blocco del governo Scatta la rivolta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Le Ong passano ai proclami dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Sicurezza che contiene una stretta importante sull'attività delle navi che battono il Mediterraneo per soccorrere i migranti. Per la Sea Watch il provvedimento "non è altro che l'ennesimo tentativo di ostacolare e criminalizzare le attività delle navi della società civile. Nessunpuò impedire a una nave di sottrarsi all'obbligo di soccorso e nessuna nave si rifiuterà di accogliere chi chiede aiuto nel Mediterraneo centrale. Rispetteremo il diritto internazionale, come abbiamo sempre fatto", dichiarano dalla Ong. Sullo stesso tasto batte Riccardo Gatti, responsabile soccorsi di Medici senza frontiere (Msf) che gestisce la Geo Barents. Ildi Giorgia Meloni è colpevole di "ostacolare i soccorsi delle navi umanitarie fino a renderli inefficaci o ...

