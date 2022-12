Odermatt impressionante | lo svizzero domina il super-G di Bormio | Innerhofer miglior azzurro

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E’ un Marcosulla Stelvio. Dopo il quarto posto nella discesa libera di ieri, loil-G di2022 con una gara incredibile. Tante imprecisioni e un grave errore per il 25enne, che riesce comunque a fare velocità e recuperare chiudendo con il tempo di 1:29.27. Secondo posto per il vincitore di ieri Vincent Kriechmayr, che parte meglio delloma perde tanto sul finale arrivando al traguardo con un ritardo di +0.64, e a completare il podio è un sorprendente Loic Meillard, autore di una grandissima gara chiusa in 1:30.49 a +1.22 dalla vetta. Ottimo anche Daniel Hemetsberger, sceso con il pettorale numero 27 e quarto al traguardo a 14 centesimi dal podio. Brutta giornata per i colori azzurri. Dopo l’uscita di Dominik ...