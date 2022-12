Obiettivo del Napoli | annuncio in diretta sul futuro | “Non solo la Serie A!”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Illavora per il presente e ile protagonista dello stesso, sarà il ds del club azzurro, Cristiano Giuntoli. Dopo l’ottimo lavoro della scorsa estate, il progetto messo in piedi da Giuntoli continua a prendere forma perché nel mirino ci sono altri diversi nomi, in particolar modo in chiave futura. Dopo aver scelto di scartare l’ipotesi legata a Paulo Dybala, infatti, ilha deciso di puntare sui giovani talenti del calcio italiano e non. Perché dopo Raspadori, sempre dal Sassuolo, è vivo l’interesse per Davide Frattesi. Di quello che è undi calciomercato nondel, ma anche di altri club in Italia e non, ha parlato Giovanni Carnevali. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Frattesi, ...