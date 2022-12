Non spreco energia per lui Clamoroso Mbappè | chi umilia | Francia impazzita

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Kyliannon le manda certo a dire e di fatto da gran signore ignora del tutto i festeggiamenti vergognosi di Martinez che ha esposto un bambolotto con il volto del campione francese sul pullman della festa albiceleste. "I festeggiamenti di Emiliano Martinez? Non è un mio problema. Nonper queste cose. La cosa più importante per me è dare il meglio di me stesso per il mio club", ha affermato l'attaccante del Psg. Ma non finisce qui.ha anche rivelato un retroscena sulla finalissima del Mondiale che ha visto trionfare l'Argentina ai calci di rigore dopo una grandissima rimonta dei transalpini, firmata proprio da: "Dopo la finale ho parlato con Leo e gli ho fatto i complimenti. È quello che ha cercato per tutta la vita e anch'io. E ora aspetto il ritorno ...

Sportitalia

energie per queste cose e per commentare fatti così volgari '. Un atteggiamento positivo messo in evidenza dai media francesi che lo glorificano (L'Equipe oggi titola, commentando la sua ...Riutilizziamo come block notes per appunti e per la lista della spesa - proiezionidiborsa.it Indice dei contenuti Alcune idee pratiche per riutilizzare agende cheusiamo Che grandebuttare ... Francia, Mbappé torna sulla finale: "Non spreco energie per esultare" (ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Credo che non supererò mai la delusione per la sconfitta nella finale" dei Mondiali, ma "non c'è motivo per cui il club debba pagare il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...