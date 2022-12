Non scherziamo eh Francesco Vecchi senza parole | incubo in diretta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Dai noneh. Stamattina leggendo i giornali sembra di tornare indietro di due anni":ha parlato a Mattino 5 del Covid e della tragica situazione che sta vivendo in queste settimane la Cina. La situazione sta facendo preoccupare tutti, pure l'Italia, che infatti ha già preso le prime misure: tampone obbligatorio per chi arriva in aereo dalla Cina. E parlando dell'argomento, il giornalista non è riuscito a nascondere tutto il suo stupore, ma anche un po' di preoccupazione. Sintetizzando la situazione per i telespettatori,ha detto: "Paura dalla Cina, il boom dei contagi, i tamponi agli aeroporti dai voli che arrivano da Pechino e dalla Cina intera. No eh, non…”. Il presentatore del programma mattutino di Canale 5 ha poi lanciato il servizio per ...

Notizie - MSN Italia

Il presentatoresi è però fatto prendere dal panico, tanto da scoppiare anche a ridere in diretta per la situazione un po' surreale venutasi a creare: 'Specchia... Se ci sei batti un colpo...' ...Prima ancora Cottarelli : "con i termini, in un periodo di forte inflazione come quello in cui siamo una dilazione di pagamento che può arrivare anche a quattro, cinque anni è un vero ... Manovra, Cottarelli: "Non scherziamo con parole: dilazione ... Carlo Cottarelli, senatore del Pd e tifoso dell'Inter, ha preso parola in Senato per parlare del fondo 'salva calcio': "Quelli che le tasse le pagano adesso le stanno pagando ...Francesco Vecchi non ci può credere: "Dai non scherziamo davvero" Anche stamattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. E il popolare ...