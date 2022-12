Non penalizza i lavoratori dipendenti Meloni tuona sulla flat tax

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Con latax "non c'è alcuna discriminazione". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno.ha spiegato che "Ci sono studi che lo dimostrano, l'estensione della tassa piatta per gli autonomi non discrimina i. È dimostrato. Perché il lavoratore autonomo paga da solo i contributi, non accantona il Tfr, non ha alcuna delle tutele giuste, legittime dei" ha sottolineato il premier spiegando come come non sia una norma che discrimina i. "È una falsità che, approfondendo un pochino, non sarebbe difficile smontare. Stiamo cercando di creare una situazione più possibile di parità, non c'è alcuna discriminazione. Idevono ...