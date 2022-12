No obbligo di tampone dalla Cina per under 6 | personale aereo e diplomatici

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - "A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, le disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai minori di 6 anni, ai membri dell'equipaggio e alviaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti, alamministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, almilitare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, aldel Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni". E quanto dispone l'ordinanza firmata dal ministro della ...

la Repubblica

L'Italia è stato il primo Paese europeo a introdurre l'diai viaggiatori provenienti dalla Cina mentre finora altri governi non hanno ritenuto opportuno farlo. CONSIGLI24 I migliori ...L'art 1, comma 1b, dell'ordinanza dispone: " l'di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di, al momento dell'arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse ... Speranza: "La strategia di Meloni sul covid è fallita". Usa, obbligo test negativo per viaggiatori in arrivo … PIEMONTE - 29-12-2022 -- In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre 2022, ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus SAR ...Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute) () - "A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, le disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai minori di 6 anni, ai membri dell'equ ...