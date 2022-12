(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'azienda cinese Nio non solo sviluppa nuovi veicoli elettrici, ma anche soluzioni intelligenti e tecnologicamente avanzate per la ricarica . Al recente evento Nio Day, infatti, che si è tenuto a ...

L'impianto di ricaricaverrà aperto al pubblico a partire da marzo 2023 e andrà ad aggiungersi alle 2.239 stazioni di ricarica già presenti in Cina, utilizzabili anche da altre marche di ...Partendo dal primo veicolo presentato nel corso delDay 2022 , il SUV coupè EC7, destinato a diventare l'avversario dell'Audi Q8 e - tron Sportback, ed erede del modello EC6 , punta molto sull' ... Nio presenta una nuovo caricabatterie da 500 kW e una stazione automatica di sostituzione batterie L’aziende di auto elettriche cinese Nio propone anche nuove tecnologie legate alla ricarica e alla sostituzione delle batterie ...NIO ha tagliato in via prudenziale le stime sulla consegna del 4° trimestre 2022, a causa delle problematiche alle catene di approvvigionamento e alla situazione legata al Covid. Nel dettaglio, l’azie ...