Nei corridoi di Ballando La bomba | clima infernale dietro le quinte

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Più che per qualche hater, Selvaggia Lucarelli ha rischiato per la propria incolumità soprattutto neidicon le stelle. E' una battuta, quella della stessa Lucarelli nell'intervista al Corriere della Sera, ma sicuramente rivelatrice: mai come in questa edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci,lee in studio si è respirato unassai poco amichevole, sempre nervoso, quasi tossico. "Aci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti - premette Selvaggia -. Quest'anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente ...