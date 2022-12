Negli Usa strage per il gelo? E Biden Dove lo beccano | qua rischia il posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Gli americani sono stretti nella morsa delche ha ucciso almeno 65 persone, secondo il bilancio di NBC News, in 12 stati: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin. E il loro presidente Joe? Va in vacanza ai Caraibi. Sleepy Joe e la moglie, la First lady Jill, erano partiti da Washington martedì per St. Croix, una delle tre isole che compongono il territorio Usa nei Caraibi. Il ritorno della coppia presidenziale alla Casa Bianca è previsto per il 2 gennaio. Due casi-limite per inquadrare il dramma meteorologico americano. A Jackson, capitale dello Stato del Mississipi, gli abitanti sono di nuovo senza acqua corrente dopo che diverse tubature sono scoppiate a causa del freddo. Le perdite, alcune delle quali non sono state localizzate, ...