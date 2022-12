NBA | risultati della notte 29 dicembre | Brooklyn arriva alla decima | Williamson trascina New Orleans Banchero sconfitto | Fontecchio non gioca

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sono otto le partite nellaNBA. INets si confermano la squadra “più calda”lega, proseguendo nella loro striscia positiva,ta adesso a dieci vittorie consecutive. Una doppia cifra raggiunta grazie al successo sul campo di Atlanta per 108-107. Decisivi i soliti Kevin Durant (26 punti, 16 rimbalzi e 8 assist) e Kyrie Irving (28 punti), mentre agli Hawks, privi di Trae Young, non bastano i 24 punti di Dejounte Murray, protagonista in negativo nel finale con un pesantissimo errore in lunetta ed il mancato tirovittoria all’ultimo secondo. Un libero di Malik Monk a tempo scaduto regala la vittoria a Sacramento contro Denver. Finisce 127-126 con i Kings che sono stati capaci di rimontare anche diciannove punti ai Nuggets, complice soprattutto un ultimo quarto da 33-21. Monk ...