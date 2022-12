Natale a scuola | iniziativa della Cilea-Mameli di Caivano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Babboarriva alladiquest’anno tra lo stupore e l’entusiasmo dei bambini. La dirigente, la dottoressa Rosaria Peluso, coinvolgendo bambini, docenti e personale Ata ha fatto le cose in grande quest’anno, organizzando un evento didurato tre giorni, tra musical ed altre numerose attività che hanno fatto sì che partecipasse l’intera cittadinanza. Dopo due anni di lockdown finalmente si ritorna alla normalità, così nasce il progetto dell’Istituto Comprensivoche ha visto impegnati ed i docenti nella realizzazione di diverse attività in base alla fascia d’età dei discenti stessi. Dal villaggio di Babboe gli elfi per i più piccoli, alla rappresentazionevita di Gesù, che i ...

Orizzonte Scuola

...di bambini siriani - secondo i dati dell'organizzazione no profit - non frequentano lain ...Turi - Anche per questo insieme ad altri volontari abbiamo pensato di lanciare una lotteria di...... insieme a sua figlia Debora, nella preparazione del classico Tronchetto dima in una ... Kerrygold, Agricooltur, Caseificio Palazzo, Mazzetti l'Originale, Cromaris, NH Hotels, ALMA - La... Vacanze di Natale, i docenti non sono in ferie. Neanche d’ufficio per supplenze brevi o al 30 giugno. Come si procede Babbo Natale arriva alla Cilea-Mameli di Caivano quest’anno tra lo stupore e l’entusiasmo dei bambini. La dirigente, la dottoressa Rosaria Peluso, coinvolgendo bambini, docenti e personale Ata ha fatt ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...