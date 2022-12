Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di dicembre 2022

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La Excelencia in vetta alla classifica diper lacon “Ochun y Chango”, sul podio Los 4 de Cuba e Mafafe-Carmona Nel segno della tradizione la classifica didedicata ai grandi calibri della salsa. In vetta troviamo La Excelencia nel brano “Ochun Y Chango” tratto dall’album “Machete”. Composto e arrangiato da Julian Silva per Cali York Records il brano è stato girato a Cuba e nel videoclip si possono ammirare i quattro ballerini (Maridalia Nodal Alvarez (Chiqui), Nairovis Nuñez Coello, José Wilfredo Carbonell Fernandez (Barbaro), Michel Diaz Benitez) che animano tra passi in coppia e singolo. In seconda posizione ritroviamo Los 4 de Cuba ft Dailyn Curbelo che avevano conquistato la vetta di novembre nella riproposizione del celebre brano ...