Morto Ruggero Deodato | il regista di “Cannibal Holocaust”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Èall’età di 83 anni, uno dei padri fondatori del cinema horror italiano. Uno dei film più celebri della sua carriera è senza dubbio lo scioccante, di ispirazione per la successiva generazione di registi da Eli Roth a Luca Guadagnino., la carriera© screenworld.itRibattezzato “Monsieur” proprio per aver dato un’inconfondibile impronta almovie,nacque a Madrid il 7 maggio del 1939. La sua carriera cinematografica non iniziò dietro la macchina da presa, ma davanti: la sua ambizione era infatti quella di fare l’attore. Feci per un anno o due, diversi filmetti, poi mi chiamarono a ...