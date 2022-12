Morte Pelé | Neymar | “Ha cambiato tutto”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Prima di, il 10 era solo un numero. Ho letto questa frase da qualche parte, in un certo momento della mia vita. Ma questa bella frase è incompleta. Direi che prima diil calcio era solo uno sport.ha”., numero 10 del Brasile di oggi, rende omaggio a, morto all’età di 82 anni per un cancro al colon. “Ha trasformato il calcio in arte, in divertimento. Ha dato una voce ai poveri, ai Neri e sopratha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno alzato il loro stato grazie al Re. E’ andato via ma la sua magia resterà.è eterno”. L'articolo proviene da Italia Sera.